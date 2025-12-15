11:22  15 грудня
15 грудня
15 грудня
15 грудня 2025, 11:22

У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці

15 грудня 2025, 11:22
Скриншот із відео
У Познані двоє чоловіків напали на українця у трамваї після того, як почули, що він говорить українською

Про це повідомляє TVN24, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 11 грудня.

За свідченням міського радника Анджея Прендке, нападники сказали чоловіку, щоб він "залишив їхніх жінок", після чого повалили його на землю та почали бити ногами. Жінка, яка була разом із ним, намагалася допомогти, однак також постраждала.

Інші пасажири намагалися зупинити нападників, проте ті заявили, що "пасажири повинні бути на їхньому боці, бо вони роблять це для них".

Хоча постраждалі відмовилися звертатися до поліції, правоохоронцям все ж вдалося знайти кривдників. Ними виявилися двоє 27-річних чоловіків, які наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, в березні в Празі водій трамвая накинувся на пару українців з маленькою дитиною. Він також вдарив чоловіка, який тримав дитину, і сказав "Ти взагалі не має права знаходитися в цій країн". При цьому казав, що дитина нібито забруднила трамвай.

поліція Польща українська мова трамвай Побиття поляки українець Познань
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
