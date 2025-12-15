У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці

Скриншот із відео

У Познані двоє чоловіків напали на українця у трамваї після того, як почули, що він говорить українською

Про це повідомляє TVN24, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 11 грудня.

За свідченням міського радника Анджея Прендке, нападники сказали чоловіку, щоб він "залишив їхніх жінок", після чого повалили його на землю та почали бити ногами. Жінка, яка була разом із ним, намагалася допомогти, однак також постраждала.

Інші пасажири намагалися зупинити нападників, проте ті заявили, що "пасажири повинні бути на їхньому боці, бо вони роблять це для них".

Хоча постраждалі відмовилися звертатися до поліції, правоохоронцям все ж вдалося знайти кривдників. Ними виявилися двоє 27-річних чоловіків, які наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Sytuacja sprzed chwili w tramwaju nr 13 w Poznaniu.Dwójka agresywnych mężczyzn zaczepiła Ukraińca z partnerką za to, że…rozmawiał z nią po ukraińsku.Zaczęło się od wulgarnych wyzwisk, kazaniu "zostawić nasze kobiety” a następnie,zaraz po drugim nagraniu, rzucili go na ziemię 1/4 pic.twitter.com/GmIwGHS9xB — Andrzej Prendke (@A_Prendke) December 11, 2025

Нагадаємо, в березні в Празі водій трамвая накинувся на пару українців з маленькою дитиною. Він також вдарив чоловіка, який тримав дитину, і сказав "Ти взагалі не має права знаходитися в цій країн". При цьому казав, що дитина нібито забруднила трамвай.