Аеророзвідники підрозділу "Фенікс" завдають втрат окупантам на Донеччині

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу .

Аеророзвідники прикордонного підрозділу "Фенікс" вистежили та знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ‑21 "Град". Разом із установкою ліквідували двох окупантів, які її супроводжували.

"Ви бачите це? Так палатимуть усі окупанти, коли вони потраплять у поле зору прикордонників!", – наголосили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.