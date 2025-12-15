Міфи про відключення світла

Відключення світла не відбувається навмисно, і це не змова проти споживачів. Складність енергосистеми та перепади споживання роблять графіки непередбачуваними

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Дивно. Так багато людей у зв'язку із відключенням світла поширюють дві тези:

якого біса цей клятий ДТЕК робить несправедливість і виключає мене більше ніж сусіда;

якого біса не можуть написати сталі графіки на тиждень наперед і їх притримуватись.

І от цікаво, люди реально думають, що це спеціально?

Тобто десь у Конче Заспі, "в замке у шефа", сидить Ахмєтов і забавляється з тумблером?

а не буде цим киянам сталого графіку, ха ха ха, це їм за судівство у матчі Динамо-Шахтар у 2009 році!!!

а от цьому Васі я спеціально дам якомога менше світла, бо він за Динамо вболіває;

не хотіли Януковича, то не буде вам світла, а-ха-ха-ха.

Причому це все говорять люди, які навіть близько не усвідомлюють складність системи, з якою працюють енергетики, і масштаб викликів на фоні перепаду температур, стрибків споживання і аварій там, де тільки що залатали.

І це роблять люди, справжні люди, а не тільки російські боти.

Ви можете сказати, що це ефект тих самих Даннінга і Крюгєра. Як про таксиста, що знає, як керувати державою. І може будете праві. Але ж так само – це про егоїзм і логіку. Це ж треба вважати себе пупом землі щоб думати, що величезна корпорація, чи той самий Ахмєтов, більше всього на світі думають, як нашкодити саме тобі. Тобто є можливість зробити графіки справедливими, але їх спеціально такими не роблять. Тобто можна було б в умовах невизначеності і постійних змін параметрів системи зробити графіки сталими і прогнозованими, але цього не роблять.

І якщо хоч трошки включити логіку, то стане ясно, що енергетики, ДТЕК, Ахмєтов, більше за інших зацікавлені у тому, щоб не ставалось таких проблем. Щоб не мати справу і з наслідками. Бо власне плюсів такої ситуаціі для них немає. Не виходить придумати, як же вони на цьому можуть заробити. А мінусів, включно із істериками, вдосталь.

То чому ж не роблять? Може найпростіша відповідь і буде правильною? Бо не можуть? І єдина причина цього – росіяни? Але ж росіяни далеко, а наші енергетики і диспетчера отут, поряд….

І, до речі, тут важко сказати, що це все тому, що Міндіч все вкрав. Бо хотілося б побачити як він щось крав у Ахмєтова…