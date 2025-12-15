11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
UA | RU
UA | RU
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
15 грудня 2025, 11:52

Міфи про відключення світла

15 грудня 2025, 11:52
Читайте также на русском языке
Відключення світла не відбувається навмисно, і це не змова проти споживачів. Складність енергосистеми та перепади споживання роблять графіки непередбачуваними
Відключення світла не відбувається навмисно, і це не змова проти споживачів. Складність енергосистеми та перепади споживання роблять графіки непередбачуваними
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дивно. Так багато людей у зв'язку із відключенням світла поширюють дві тези:

  • якого біса цей клятий ДТЕК робить несправедливість і виключає мене більше ніж сусіда;
  • якого біса не можуть написати сталі графіки на тиждень наперед і їх притримуватись.

І от цікаво, люди реально думають, що це спеціально?

Тобто десь у Конче Заспі, "в замке у шефа", сидить Ахмєтов і забавляється з тумблером?

  • а не буде цим киянам сталого графіку, ха ха ха, це їм за судівство у матчі Динамо-Шахтар у 2009 році!!!
  • а от цьому Васі я спеціально дам якомога менше світла, бо він за Динамо вболіває;
  • не хотіли Януковича, то не буде вам світла, а-ха-ха-ха.

Причому це все говорять люди, які навіть близько не усвідомлюють складність системи, з якою працюють енергетики, і масштаб викликів на фоні перепаду температур, стрибків споживання і аварій там, де тільки що залатали.
І це роблять люди, справжні люди, а не тільки російські боти.

Ви можете сказати, що це ефект тих самих Даннінга і Крюгєра. Як про таксиста, що знає, як керувати державою. І може будете праві. Але ж так само – це про егоїзм і логіку. Це ж треба вважати себе пупом землі щоб думати, що величезна корпорація, чи той самий Ахмєтов, більше всього на світі думають, як нашкодити саме тобі. Тобто є можливість зробити графіки справедливими, але їх спеціально такими не роблять. Тобто можна було б в умовах невизначеності і постійних змін параметрів системи зробити графіки сталими і прогнозованими, але цього не роблять.

І якщо хоч трошки включити логіку, то стане ясно, що енергетики, ДТЕК, Ахмєтов, більше за інших зацікавлені у тому, щоб не ставалось таких проблем. Щоб не мати справу і з наслідками. Бо власне плюсів такої ситуаціі для них немає. Не виходить придумати, як же вони на цьому можуть заробити. А мінусів, включно із істериками, вдосталь.

То чому ж не роблять? Може найпростіша відповідь і буде правильною? Бо не можуть? І єдина причина цього – росіяни? Але ж росіяни далеко, а наші енергетики і диспетчера отут, поряд….

І, до речі, тут важко сказати, що це все тому, що Міндіч все вкрав. Бо хотілося б побачити як він щось крав у Ахмєтова…

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли енергетика відключення відключення світла ДТЕК
Ситуація в енергосистемі України залишається складною – Міненерго
15 грудня 2025, 10:58
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Виведення українських військ з Донбасу – "червона лінія" для Києва у переговорах зі США
15 грудня 2025, 12:46
У Чернігові судили чоловіка, який намагався підпалити авто ЗСУ
15 грудня 2025, 12:35
На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні
15 грудня 2025, 12:15
У ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60
15 грудня 2025, 11:48
В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак
15 грудня 2025, 11:24
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 11:22
Смертельна аварія з підлітками на Закарпатті: неповнолітній водій влетів у вантажівку, загинула 15-річна дівчина
15 грудня 2025, 11:05
Ситуація в енергосистемі України залишається складною – Міненерго
15 грудня 2025, 10:58
Майже півтори тисячі ветеранів і членів їхніх сімей цього року створили свій бізнес – нардеп Олена Шуляк
15 грудня 2025, 10:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »