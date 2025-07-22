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22 липня 2025, 13:51

Верховна Рада підтримала закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП

22 липня 2025, 13:51
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фото: Telegram/Залізний нардеп
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Сьогодні, 22 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12414. Документ, за словами народного депутата Ярослава Железняка, фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, законопроєкт підтримали 263 народні депутати.

Як стверджує Железняк, парламентська опозиція не голосувала за цей документ і намагалася блокувати трибуну, втім голосування таки відбулося.

"Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за шість років скотилися до цього…", — написав депутат.

Железняк додав, що серед коаліції лише одна депутатка — голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна — відкрито виступила проти змін.

Критики закону зазначають, що він дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Зокрема, передбачено, що саме Генпрокурор, а не керівник САП, буде визначати прокурорів у справах НАБУ.

Раніше у НАБУ та САП заявили, що у разу ухвалення законопроєкту №12414, що антикорупційна інфраструктура України, побудована з 2015 року, буде зруйнована.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України без офіційного попередження прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявили, що масштабні обшуки можуть зірвати розслідування топкорупційних справ.

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