Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, якого підозрюють у причетності до корупційних схем під час укладання контрактів державної компанії Енергоатом

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, передає RegioNews.

Фурсенка взято під варту до 8 січня 2026 року з можливістю внесення застави у розмірі 95 мільйонів гривень.

За даними слідства, підозрюваний міг бути причетним до зловживань, пов’язаних із закупівлями в енергетичній сфері - корупційних схем, які вже назвали "плівками Міндіча”. Деталі справи наразі не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

Раніше у межах цього ж провадження суд обрав запобіжні заходи ще кільком посадовцям, зокрема колишнім і чинним керівникам підрозділів Енергоатому.

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 днів Лесю Устименко, підозрювану у причетності до масштабного розкрадання коштів Енергоатому, з можливістю застави у 25 мільйонів гривень.

Також ВАКС обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку — колишньому раднику ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов’язаної з контрактами державної компанії Енергоатом

Крім того, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову, якого підозрюють у причетності до масштабних корупційних схем в енергетичній сфері.