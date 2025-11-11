Стало відомо, які псевдоніми використовували Міндіч та інші фігуранти корупційних справ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Зокрема, Міндіча називали "Карлсоном", а "Цукермана" – "Шефом".

Крім того, для максимальної конспірації Цукерман вигадав псевдоніми для політиків, які "користувались послугами відмивання грошових коштів":

для міністра енергетики Галущенка – "Сигизмунд" або "Професор";

для міністра національної єдності Чернишова – "Че Гевара".

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.