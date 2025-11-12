Суд узяв під варту Ігоря Миронюка у справі про корупцію в Енергоатомі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку — колишньому раднику ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов’язаної з контрактами державної компанії Енергоатом

Трансляцію засідання вів телеканал Суспільне, передає RegioNews.

За рішенням суду, Миронюка триматимуть під вартою до 8 січня 2026 року. Водночас суд визначив альтернативу — заставу у розмірі 126 мільйонів гривень.

Прокурор заявив, що Миронюк нібито був не лише учасником схеми з "відмивання" коштів, а й залучав до неї бізнесменів Міндіча та Цукермана. Захист наполягає, що обвинувачення є перебільшеними.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.