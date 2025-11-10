12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
10 листопада 2025, 10:33

1000 годин аудіозаписів: у НАБУ підтвердили обшуки в сфері енергетики

10 листопада 2025, 10:33
Фото: НАБУ
НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції в енергетичному секторі

Про це повідомили в НАБУ, інформує RegioNews.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Бюро, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

у НАБУ підтвердили обшуки в сфері енергетики

Деталі обіцяють згодом.

1000 годин аудіозаписів: у НАБУ підтвердили обшуки в сфері енергетики
НАБУ проводить операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Раніше повідомлялося, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Також проводяться обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За даними ЗМІ, Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками
10 листопада 2025, 14:38
У Львові після укусу кота померла жінка: підозрюють сказ
10 листопада 2025, 14:04
На Тернопільщині вантажівка врізалась у магазин
10 листопада 2025, 13:51
ДПСУ не розкриває, чи покинув країну співвласник "Кварталу 95" Міндіч
10 листопада 2025, 13:33
На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки: як його покарали
10 листопада 2025, 13:25
Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49
Був придатним, але ігнорував ТЦК: у Запоріжжі судили чоловіка, який отримав повістку, але не захотів мобілізуватися
10 листопада 2025, 12:45
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 12:27
НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07
Відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі
10 листопада 2025, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
