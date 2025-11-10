Фото: НАБУ

НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції в енергетичному секторі

Про це повідомили в НАБУ, інформує RegioNews.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Бюро, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Деталі обіцяють згодом.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Також проводяться обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За даними ЗМІ, Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку.