Суд взяв під варту Лесю Устименко у справі про розкрадання Енергоатому

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до масштабного розкрадання коштів державної компанії Енергоатом

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, передає RegioNews.

Устименко взято під варту строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

За даними слідства, підозрювана могла бути залучена до корупційної схеми, пов’язаної з укладанням та виконанням контрактів Енергоатому. Інші деталі справи наразі не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

Раніше суд також обрав запобіжні заходи іншим фігурантам цього провадження, зокрема посадовцям енергетичної сфери, підозрюваним у привласненні державних коштів.

Раніше Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики і анонсував очищення та перезавантаження української влади.