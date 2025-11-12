Суд взяв під варту Лесю Устименко у справі про розкрадання Енергоатому
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до масштабного розкрадання коштів державної компанії Енергоатом
Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, передає RegioNews.
Устименко взято під варту строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
За даними слідства, підозрювана могла бути залучена до корупційної схеми, пов’язаної з укладанням та виконанням контрактів Енергоатому. Інші деталі справи наразі не розголошуються в інтересах досудового розслідування.
Раніше суд також обрав запобіжні заходи іншим фігурантам цього провадження, зокрема посадовцям енергетичної сфери, підозрюваним у привласненні державних коштів.
Раніше Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики і анонсував очищення та перезавантаження української влади.