У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 18:38

У Львові на Личаківському кладовищі під легендарну пісню співака попрощалися зі Степаном Гігою

15 грудня 2025, 18:38
Фото: То є Львів
Львівська громада провела в останню путь митця, чия творчість багато років була частиною культурного життя міста

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Львові відбулося прощання з народним артистом України Степаном Гігою, яке зібрало сотні людей. На Личаківському кладовищі присутні разом заспівали його відому пісню "Яворина", що стала символом пам’яті про митця. Момент прощання був стриманим і зосередженим, без офіційних промов, але з відчуттям спільної скорботи громади.

Раніше, під час загальноміського прощання у центрі Львова, на площі Ринок прозвучала мелодія "Яворини" у виконанні львівського сурмача. Музика лунала над площею та зупинила звичний міський рух, створивши атмосферу тиші й жалоби. У церемонії на кладовищі також взяв участь поет Степан Галябарда, автор слів композиції, який зачитав реквієм, написаний у день смерті артиста, 12 грудня.

Прощання зі Степаном Гігою у Львові

Як повідомлялося раніше, Степана Гігу поховали у Львові на Личаківському кладовищі відповідно до його заповіту. Чин прощання відбувся 14 грудня у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, де також звершили парастас. Наступного дня, 15 грудня, відбувся похорон, після чого митця поховали на 75-му полі Личаківського кладовища.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років після тривалої хвороби. З 19 листопада він перебував у лікарні. Його смерть стала помітною подією для культурного життя Львова та всієї країни, а прощання з артистом об’єднало містян, колег і шанувальників його творчості.

