17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 17:30

На Полтавщині загорівся житловий будинок: вогонь забрав життя людини

15 грудня 2025, 17:30
Ілюстративне фото
Трагедія сталась 14 грудня. Загорівся будинок у селі Курилехівка Терешківської громади Полтавського району

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали розслідування. Під час ліквідації пожежі в будинку знайшли тіло 62-річного чоловіка без ознак життя. Для встановлення причини смерті його тіло відправили на експертизу.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині горів житловий будинок. Загинув 84-річний чоловік. Попередньо, причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

