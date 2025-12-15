Фото: Нацполіція

У Харківській області правоохоронці викрили групу наркоторговців. У них виявилось заборонених речовин на понад два мільйони гривень

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що до складу злочинної групи входили п’ятеро осіб. Двоє зловмисників вирощували елітні сорти конопель. Інші троє зловмисників займались виготовленням канабісу. Продавали "товар" вони виключно перевіреним покупцям.

Правоохоронці вилучили в них понад 10,5 кілограма канабісу. Це близько 2,6 мільйона гривень.

"Одного з учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру", - повідомили в поліції.

