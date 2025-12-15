17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 16:40

Канабіс на кілька мільйонів: на Харківщині викрили масштабний наркобізнес

15 грудня 2025, 16:40
Фото: Нацполіція
У Харківській області правоохоронці викрили групу наркоторговців. У них виявилось заборонених речовин на понад два мільйони гривень

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що до складу злочинної групи входили п’ятеро осіб. Двоє зловмисників вирощували елітні сорти конопель. Інші троє зловмисників займались виготовленням канабісу. Продавали "товар" вони виключно перевіреним покупцям.

Правоохоронці вилучили в них понад 10,5 кілограма канабісу. Це близько 2,6 мільйона гривень.

"Одного з учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
