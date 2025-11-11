18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 21:54

САП заявила про нібито вплив Міндіча на Умєрова: секретар РНБО дав пояснення

11 листопада 2025, 21:54
Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров спростував заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про те, що бізнесмен Тімур Міндіч, якого підозрюють у керівництві злочинною організацією у справі «Мідас», нібито впливав на нього під час перебування на посаді міністра оборони

На судовому засіданні у Вищому антикорупційному суді 11 листопада прокурор САП заявив, що у 2025 році Міндіч нібито мав вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та на сферу оборони, зокрема на Умєрова, передає RegioNews.

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками й постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо", – заявив Умєров.

Він підтвердив, що зустрічався з Міндічем, але лише у зв’язку з контрактом на бронежилети. За словами секретаря РНБО, контракт у підсумку було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жоден товар поставлено не було.

"Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію й пояснення представникам медіа", – додав Умєров.

Як повідомлялось, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025
