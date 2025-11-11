НАБУ зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому"

Олександр Абакумов. Скриншот з відео УП

Керівник підрозділу детективів НАБУ, які займалися розслідуванням схеми розкрадання в "Енергоатомі", Олександр Абакумов повідомив, що під час слідства детективи в різних ситуаціях зафіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів

Про це йшлося в ефірі програми УП.Чат, передає RegioNews.

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабміну", – зазначив Абакумов.

Він уточнив, що йдеться про міністрів різних періодів, а не всіх діючих одночасно, і не розкрив їхніх імен, щоби не нашкодити розслідуванню.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва нагадала, що наразі у справі фігурують два міністри. Абакумов додав, що їхні дії оцінюються на предмет наявності достатніх доказів або можливого вчинення злочинів.

Також він зазначив, що НАБУ вважає, що керівників злочинної організації у цій справі двоє, але не коментував, чи одним з них є бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч.

"Керівників злочинної організації на даному моменті два. Вони оцінені нами як керівники відповідно до зібраних доказів", – підкреслив Абакумов.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував корупцію у Державному підприємстві "Енергоатом". За його словами , всі хто будував схеми, повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

