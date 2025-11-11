11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 11:12

НАБУ зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому"

11 листопада 2025, 11:12
Читайте также на русском языке
Олександр Абакумов. Скриншот з відео УП
Читайте также
на русском языке

Керівник підрозділу детективів НАБУ, які займалися розслідуванням схеми розкрадання в "Енергоатомі", Олександр Абакумов повідомив, що під час слідства детективи в різних ситуаціях зафіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів

Про це йшлося в ефірі програми УП.Чат, передає RegioNews.

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабміну", – зазначив Абакумов.

Він уточнив, що йдеться про міністрів різних періодів, а не всіх діючих одночасно, і не розкрив їхніх імен, щоби не нашкодити розслідуванню.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва нагадала, що наразі у справі фігурують два міністри. Абакумов додав, що їхні дії оцінюються на предмет наявності достатніх доказів або можливого вчинення злочинів.

Також він зазначив, що НАБУ вважає, що керівників злочинної організації у цій справі двоє, але не коментував, чи одним з них є бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч.

"Керівників злочинної організації на даному моменті два. Вони оцінені нами як керівники відповідно до зібраних доказів", – підкреслив Абакумов.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував корупцію у Державному підприємстві "Енергоатом". За його словами , всі хто будував схеми, повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна НАБУ Енергоатом корупційна схема Галущенко Герман Валерійович Тимур Міндіч міністри друг президента
Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49
НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07
Галущенко і Гринчук можуть втратити посади: відповідні ініціативи вже в Парламенті
10 листопада 2025, 11:09
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон
11 листопада 2025, 14:11
НАБУ оголосило підозру Міндічу: в чому його звинувачують
11 листопада 2025, 13:55
Урядова криза: що буде далі
11 листопада 2025, 13:49
На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса
11 листопада 2025, 13:49
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
11 листопада 2025, 13:34
У Києві чоловік через ревнощі напав з ножем на співмешканця дружини: що сталось
11 листопада 2025, 13:15
Корупція в енергетиці: НАБУ викрило керівника схеми у нових плівках
11 листопада 2025, 13:01
Галущенко співпрацює зі слідством – офіційна заява Мін'юсту
11 листопада 2025, 12:38
В Одесі затримали "товаришів", які вибивали з людей борги, яких не існувало
11 листопада 2025, 12:35
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »