Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП

Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті

Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті

фото: з відкритих джерел

Одним із головних дійових осіб в історії із наїздом влади на незалежність НАБУ та САП стала людина, формально геть далека від державних механізмів. Але в нинішніх умовах, які можна назвати чи то "Кучма 2.0" чи "Щербицький без соціалізму", формальності не відіграють важливої ролі. Мова про Тимура Міндіча, співвласника "95 кварталу". Хто він, звідки узявся на найвищому рівні та чому до нього зараз прикута така увага?

Невідома людина на фото

Перша поява обличчя Тимура Міндіча в українських ЗМІ в контексті української політики та великого бізнесу датується квітнем 2018 року. Таке дивне формулювання "обличчя Тимура Міндіча" пояснюється легко. Журналісти проєкту "Схеми" займалися темою еміграції олігарха Ігоря Коломойського, зокрема святкування його 55-річного ювілею. Так от, місце святкування вони визначили завдяки фотографіям присутніх на цих іменинах. Ось, наприклад, завдяки цій фотографії.

У статті ця світлина підписана наступним чином: "Основне святкування проходило в іншому закладі. Журналісти "Схем" відшукали його завдяки фото гостей в Instagram". Звісно, найвідоміший на цьому фото – медіаменеджер, тоді ще майбутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

А от інший чоловік – це і є Міндіч. Який на той момент настільки не цікавив ЗМІ, що на нього просто не звернули увагу. Один із багатьох присутніх на святі опального олігарха, подумаєш. Хто тоді міг подумати, що саме цей "один із багатьох" стане через кілька років одним із ключових діячів у всій українській бізнесополітиці.

Російські сімейні зв’язки

До речі, Коломойський повернувся до України після перемоги Зеленського на президентських виборах саме із Міндічем – а перед тим його часто відстежували під час польотів в Ізраїль до українського олігарха. Втім, не Коломойським єдиним – був в біографії пана Тимура ще один цікавий "хвіст".

У серпні 2019 року в Італії померла російська світська левиця та бізнес-леді, фен-директорка московського ЦУМу Алла Вербер. Донька померлої Катерина займалася схожим бізнесом, але у Києві. Але головним для нашої теми є не бізнес Катерини Вербер, а сімейні стосунки – після смерті її матері російські Telegram­-канали написали, що вона є дружиною українського бізнесмена, співвласника кіпрської компанії Green Family Ltd Тимура Міндіча. До речі, до весни 2019-го одним із інших співвласників цієї "Зеленої родини" був Володимир Зеленський.

Росіяни тоді припускали, що цей родинний зв’язок був ниточкою, яка дозволяла Ігорю Коломойському контактувати із Кремлем. Наскільки ця версія є правдивою, невідомо.

Та сама квартира

Після 2019 року Тимур Міндіч як один із партнерів нового президента України логічно піднявся на значно вищий рівень. Так, журналісти розкопали, що 2021 року в його квартирі відбулося святкування дня народження Зеленського – з його і не тільки його (а ще Андрія Єрмака , Кирила Тимошенка й Олексія Чернишова – словом, найближчого кола) присутністю.

Погодьтеся, перша особа держави аби куди святкувати свої іменини не ходитиме. Тож значимість Міндіча в нинішній владній системі була дуже серйозною. А значимість його квартири стала ще серйознішою у справі з ймовірними фінансовими аферами оточення президента. За інформацією ЗМІ, саме там були записані певні перемовини, нібито як і за участі самого Володимира Зеленського. Директор НАБУ Семен Кривонос у класичному стилі – і не підтвердив, і не спростував цю інформацію.

До речі, самому Міндічу, на відміну від головного поки що героя діяльності НАБУ / САП Олексія Чернишова, підозру не оголошували – хоча є інформація, що пан Тимур тому і виїхав з України, бо імовірність цього була немаленька.

Бурштин, медіа, енергетика – свої інтереси

Втім, і навколо самого Тимура Міндіча ЗМІ розкопали купу різних, часто не дуже чистих, бізнес-історій. Спочатку це був видобуток бурштину та виробництво контенту для телеканалу "Рада". Згодом з’явилися чутки, що, скажімо, призначення Олексія Чернишова на посаду керівника "Нафтогазу" було пролобійоване саме героєм цієї статті. Таким чином, Міндіч виявився поміченим в енергетичній сфері.

Причому не тільки Тимур. Справа в тому, що ще 2024 року НАБУ і САП активно зайнялися тендерами в "Харківобленерго". А нинішнього року, у червні, суд заарештував у цій справі Леоніда Міндіча – двоюрідного брата співвласника "95 кварталу" і тієї самої квартири. Втім, кузен героя цієї статті досить швидко вийшов під оголошену суддею заставу. А затримали його під час спроби виїхати з України.

Якщо підсумовувати ситуацію із Тимуром Міндічем, то ми маємо справу із класичним випадком на пострадянському просторі, коли людина формально не має жодних повноважень, але фактично впливає на ті чи інші процеси – бізнесові і, як бачимо у випадку із "Нафтогазом", політичні. Причому ця людина, що особливо важливо, має тісні зв’язки із главою держави.