17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 15:34

На Львівщині молодик побив військового: нападника затримали

15 грудня 2025, 15:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Львівщині правоохоронці затримали 25-річного мешканця сусіднього села, який жорстоко побив 42-річного місцевого жителя, військовослужбовця, що перебуває на реабілітації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 12 грудня близько 18:20 поблизу магазину в одному з сіл Яворівського району.

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кілька ударів по голові. Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема субдуральний крововилив, і перебуває у реанімації.

Оперативники та слідчі Яворівського районного відділу поліції встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Невдовзі суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, у Харкові стався інцидент зі стріляниною, в якому постраждав ветеран ЗСУ. Між двома чоловіками виникла сварка, під час якої 43-річний чоловік дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і поранив 22-річного ветерана, який під час військової служби втратив ногу.

Львівська область хлопець військовий Побиття побиття військового поліція реанімація
