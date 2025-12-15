На Львівщині молодик побив військового: нападника затримали
На Львівщині правоохоронці затримали 25-річного мешканця сусіднього села, який жорстоко побив 42-річного місцевого жителя, військовослужбовця, що перебуває на реабілітації
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався 12 грудня близько 18:20 поблизу магазину в одному з сіл Яворівського району.
Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кілька ударів по голові. Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема субдуральний крововилив, і перебуває у реанімації.
Оперативники та слідчі Яворівського районного відділу поліції встановили місце перебування зловмисника та затримали його.
Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Невдовзі суд обере запобіжний захід.
