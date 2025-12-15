На Львівщині молодик побив військового: нападника затримали

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Львівщині правоохоронці затримали 25-річного мешканця сусіднього села, який жорстоко побив 42-річного місцевого жителя, військовослужбовця, що перебуває на реабілітації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 12 грудня близько 18:20 поблизу магазину в одному з сіл Яворівського району.

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кілька ударів по голові. Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема субдуральний крововилив, і перебуває у реанімації.

Оперативники та слідчі Яворівського районного відділу поліції встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Невдовзі суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, у Харкові стався інцидент зі стріляниною, в якому постраждав ветеран ЗСУ. Між двома чоловіками виникла сварка, під час якої 43-річний чоловік дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і поранив 22-річного ветерана, який під час військової служби втратив ногу.