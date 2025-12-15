Кидав цеглу у військових ТЦК: у Харкові судили чоловіка, який погрожував військовим ножем

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична" газета, передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні минулого року. Троє військовослужбовців ТЦК підійшли до чоловіка, щоб запитати про військово облікові дані. Він відповів на це нецензурними висловлюваннями, дістав ніж та кинув у їхній бік кілька цеглин. Одна цеглина влучила в обличчя солдата.

Зазначається, що свідком ситуації став правоохоронець, якому згодом обвинувачений також погрожував, тримаючи ніж у руках. На суді чоловік провину не визнав.

За його словами, там було багато людей і він нібито не зрозумів, що це ТЦК. Продовжуючи рух далі, та опинившись попереду цих чоловіків, позаду себе він почув на свою адресу у грубій формі твердження, що його дії розцінили як неповагу. Потім хтось взяв його за руку та він, повернувшись через ліве плече, побачив чоловіка у камуфляжі, після чого він одразу дістав ніж, оскільки порушувався його особистий простір. Стоячи навпроти чоловіка у камуфляжі з піднятим у гору та у розкладеному вигляді ножем, лезо якого було доверху "Чьо тє надо". Коли він повернувся на звук, йому залили очі сльозогінним газом.

"Пробігши декілька метрів він побачив цього чоловіка біля зупинки з пістолетом у руках та йому одразу спало на думку, що це можливо співробітник СБУ та кинув камінь йому у ноги, без мети завдати шкоди. Також він побачив на зупинці двох чоловіків у військовій формі. Після того як він кинув камінь у сторону, на його думку, працівника СБУ, інші чоловіки у військовій формі його затримали", - йдеться у матеріалах справи.

Також додають, що при затриманні чоловік називав правоохоронців та військових "упирями", і говорив, що він "був громадянином радянського союзу і нічого поганого не може сказати про Москву".

Суд в результаті звільнив чоловіка від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та встановив іспитовий строк 2 роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Нагадаємо, під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.