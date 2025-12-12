12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
12 грудня 2025, 11:50

Ідея України майбутнього не в тому, щоб воювати, а в тому, щоб не воювати

12 грудня 2025, 11:50
Читайте также на русском языке
Нам варто поговорити і подумати про наше майбутнє
Нам варто поговорити і подумати про наше майбутнє
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Я досить часто почав бачити про "сталевого дикобраза", "щит Європи", "перша лінія оборони ЄС" і так далі.

Розумію, чому європейцям ця концепція дуже подобається.

Не можу зрозуміти, чому ця концепція подобається нашим співгромадянам.

Ідея України майбутнього не в тому, щоб вести війни, а в тому, щоб їх не вести.

Ідея України в тому, щоб не бути щитом, дикобразом або лінію оборони, а в тому, щоб у нас народжувались діти, створювались сімʼї, будувались міста і була гарна робота. Щоб люди могли на відпочинок їздити в Одесу. Щоб катались на лижах в Буковелі. Щоб святкували дні народження в Запоріжжі і дивились футбол в Харкові.

Це важливо.

Звісно, потрібно займатись армією та обороною. Обовʼязково. Але це не може бути головною ідеєю розвитку країни.

Ми не можемо будувати майбутнє на ідеї, що ми будемо воювати.

Вистачить вже на нашу історію воєн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суспільство політика війна Україна
Втрати ворога: бійці ЗСУ ліквідували за добу 1400 російських окупантів
12 грудня 2025, 07:32
У Сухопутних військах пояснили, як військовим у СЗЧ повернутися на службу
11 грудня 2025, 17:35
Українські штурмовики підняли державний прапор у центрі Покровська
11 грудня 2025, 16:13
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »