Ідея України майбутнього не в тому, щоб воювати, а в тому, щоб не воювати

Нам варто поговорити і подумати про наше майбутнє

Нам варто поговорити і подумати про наше майбутнє

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Я досить часто почав бачити про "сталевого дикобраза", "щит Європи", "перша лінія оборони ЄС" і так далі.

Розумію, чому європейцям ця концепція дуже подобається.

Не можу зрозуміти, чому ця концепція подобається нашим співгромадянам.

Ідея України майбутнього не в тому, щоб вести війни, а в тому, щоб їх не вести.

Ідея України в тому, щоб не бути щитом, дикобразом або лінію оборони, а в тому, щоб у нас народжувались діти, створювались сімʼї, будувались міста і була гарна робота. Щоб люди могли на відпочинок їздити в Одесу. Щоб катались на лижах в Буковелі. Щоб святкували дні народження в Запоріжжі і дивились футбол в Харкові.

Це важливо.

Звісно, потрібно займатись армією та обороною. Обовʼязково. Але це не може бути головною ідеєю розвитку країни.

Ми не можемо будувати майбутнє на ідеї, що ми будемо воювати.

Вистачить вже на нашу історію воєн.