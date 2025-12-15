17:26  15 грудня
15 грудня 2025, 16:55

На Закарпатті пішоходів збили на смерть "двічі": жінка загинула

15 грудня 2025, 16:55
Фото: Нацполіція
На Закарпатті сталось кілька смертельних аварій. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась 13 грудня у селі Крилос, Галицької територіальної громади. 25-річна водійка Hyundai IX35 їхала неосвітленою ділянкою автодороги Н-09 "Мукачево-Львів". Там вона наїхала на 69-річну жінку на 73-річного чоловіка. Коли вони впали, на них наїхав ще один автомобіль - Honda CR-V, за кермом якого був 54-річний чоловік. Потерпілих госпіталізували, проте жінка померла від отриманих травм.

Друга аварія сталась у селі Балинці Заболотівської ТГ. 43-річний водій Mercedes-Benz E220 виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на 69-річного пішохода, який стояв на краю проїзної частини.

"Потерпілого доставили до медичного закладу, однак він помер від отриманих травм. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

