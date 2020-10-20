"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті

Чиновники та головлікарі - саме на цих людей зробили ставку в івано-франківському обласному осередку «Слуги народу»

Чиновники та головлікарі - саме на цих людей зробили ставку в івано-франківському обласному осередку «Слуги народу»

Фото: Facebook

RegioNews завершує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Прикарпаття.

Всі перші номери у територіальних виборчих списках віддано функціонерам від медицини та представникам владної вертикалі. Отже саме вони з великою ймовірністю пройдуть в Івано-Франківську обласну раду на залишках рейтингу "Слуги народу".

На фото: Надія Левконович

Перший кандидат виборчого списку "Слуги народу" на виборах до облради Надія Левконович є керівником обласного передвиборчого штабу партії. Крім того, вона - відома підприємиця та власниця агенції нерухомості. В минулому Левконович працювала помічницею нардепа від "Нашої України" Миколи Яковини. А її син Юрій нині є кандидатом у депутати Івано-Франківської міської та районної рад.

На фото: Ігор Рудко

В територіальному окрузі №1 області першим "зеленим" кандидатом йде директор обласної стоматологічної поліклініки Ігор Рудко, який за сумісництвом працює в місцевому університеті, а також займається підприємництвом. У його власності та власності його родини є нерухомість як у Івано-Франківську, так і у Києві та передмісті столиці.

Список пропрезидентської партії в окрузі №2 очолює Назар Косаревич – начальник відділу з питань бюджету та обласних програм виконавчого апарату Івано-Франківської облради. Косаревич називає себе експертом з виборчого права. В минулі роки він працював помічником депутата Верховної Ради минулих скликань Володимира Шкварилюка, котрий перебував у лавах "Батьківщини" та "Народного фронту".

В ТВО №3 Івано-Франківщини очільником списку "Слуги народу" є Сергій Гаєвський, який працює головою Тлумацької РДА. 30-річний Гаєвський починав як профспілковий лідер ще під час навчання в університеті. А потім, пройшовши через партії Тигіпка "Сильна Україна" та "УКРОП", став депутатом міськради Івано-Франківська, помічником нардепа-"укропівця" Віктора Шевченка та, нарешті, головою райдержадміністрації.

На фото: Марія Савка

Округ №4 на Прикарпатті партія президента віддала під опіку Марії Савки - першої заступниці голови ОДА. Савка не вперше ввійшла в чиновницький статус, адже вона керувала сільськогосподарським напрямком в облдержадміністрації ще в середині 2000-х, а потім – і під час каденції попереднього президента Петра Порошенка. В перерві ж між роботою на держслужбі займала керівні посади на сільгосппідприємствах області.

Назарій Кизимишин, заступник начальника Богородчанського управління підземного зберігання газу, очолив список "Слуги народу" у територіальному виборчому окрузі №5. Кандидат є аспірантом кафедри економічної кібернетики Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Кизимишин також, як і його колега у ТВО №2 Назар Косаревич, пройшов "горнило" роботи на нардепа Шкварилюка.

Ще один заступник голови Івано-Франківської ОДА йде на чолі "зелених" кандидатів в окрузі №6. Василь Івасик починав при СРСР у комсомолі. Потім був у КДБ та СБУ, а в 2000-х перейшов у приватний сектор. Але ненадовго – через пару років повернувся у "силовики". Останні роки, до призначення в ОДА, працював в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

В ТВО №7 перший номер партійного списку керівництво "Слуги народу" довірило Василині Марусин, яка працює звичайним лікарем-терапевтом у Ворохтянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Хоча ще зовсім недавно Василина Павлівна була головним лікарем комунального закладу "Ворохтянський обласний кістково-туберкульозний санаторій "Смерічка". Очолює Фонд підтримки підприємництва міста Яремче.

На фото: Олександр Мензатюк

Директор ТОВ "Тріумф" Олександр Мензатюк очолив список президентської партії в окрузі №8. Свого часу Мензатюк вже був міським депутатом в Коломиї від партії "УДАР" і головою постійної комісії з питань молодіжної політики, розвитку фізкультури і спорту, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства і дитинства Коломийської міськради.

В 9-му територіальному виборчому окрузі Франківщини "слуг" представлятиме Остап Грищук – ще один головний лікар, на цей раз обласної клінічної лікарні, який крім цього також є бізнесменом – підприємства, в яких він був чи залишається учасником, займаються постачанням ліків у медичні заклади області. А дружина головлікаря Наталія Грищук, як випливає з розслідування "Антикорупційної платформи", є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Сімедгруп". Це приватний клінічний лікувально-діагностичний центр, котрий працює на території обласної клінічної лікарні.

Останній 10-й округ Прикарпаття, перш за все, виборюватиме заступник директора ТОВ "Галицька марка" Назар Перкатюк. Він – колишній "регіонал", був заступником голови фракції Партії регіонів у Косівській райраді в часи президентства Януковича. Але потім його бачили в компанії людей, що опікувалися організацією в 2016 році антикорупційного Форуму Саакашвілі у Івано-Франківську. А нині Перкатюк перебуває в орбіті керівників партії "За майбутнє".

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