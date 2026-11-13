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13 листопада 2026, 21:35

На Харківщині чоловік втік з СІЗО та ховався на кладовищі

13 листопада 2026, 21:35
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Фото з відкритих джерел
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На Харківщині судили чоловіка, який втік з-під варти. Це сталось під час конвоювання до слідчого ізолятора

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

На початку серпня цього року чоловік за незаконне носіння вогнепальної зброї отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте під час перевезення до Харківського слідчого ізолятора він втік.

"О 19:30 чоловік попросився до вбиральні, що розташована на задньому подвір’ї. Під час виходу з вбиральні він побіг у бік паркану, проліз під ним, здійснив втечу з-під варти у невідомому напрямку", - кажуть правоохоронці.

Згодом його знайшли: виявилось, чоловік ховався на кладовищі.

Суд визнав чоловіка винним також у втечі з-під варти та призначив за цей злочин три роки позбавлення волі. Однак шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточний термін ув’язнення залишився незмінним — п’ять років.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.

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