Зеленський підписав закон про дроп-схеми: що він передбачає

Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконні операції з банківськими картками, рахунками та платіжними інструментами. За участь у так званих дроп-схемах, можна отримати до 6 років позбавлення волі

Про це свідчить інформація в картці законопроєкту №16013 на сайті Верховної Ради, передає RegioNews .

Документ розширює перелік злочинів, пов'язаних із незаконним використанням платіжних інструментів. Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена за підроблення банківських карток, платіжних інструкцій та інших засобів доступу до рахунків, а також за придбання, зберігання, перевезення і збут підроблених платіжних документів для подальшого використання.

Окремо карається проведення платіжних операцій на підставі підроблених документів, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей.

За підроблення платіжних інструментів та пов'язані з цим незаконні операції передбачено:

штраф від 3 до 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обмеження волі або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

За незаконне заволодіння банківськими картками, платіжними інструментами, даними для доступу до рахунків, а також за неправомірне отримання доступу до банківських і платіжних рахунків та електронних гаманців загрожує:

штраф від 4 до 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обмеження волі або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Якщо такі правопорушення вчинені повторно або групою осіб за попередньою змовою, покарання становитиме від чотирьох до шести років позбавлення волі або штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, закон передбачає кримінальну відповідальність за передачу, отримання, придбання та зберігання банківських карток, облікових даних або доступу до рахунків, якщо це робиться з метою шахрайства чи вчинення іншого кримінального правопорушення.

Таким чином, відповідальність поширюватиметься не лише на організаторів шахрайських схем, а й на людей, які надають їм фінансову інфраструктуру. Зокрема, йдеться про так званих дропів — номінальних власників банківських рахунків, які передають або продають свої картки для проведення незаконних операцій.

Також документ передбачає можливість застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, якщо відповідні злочини вчиняють їхні уповноважені представники від імені та в інтересах компаній.

Закон розробили для імплементації Директиви Європейського Союзу 2019/713 щодо боротьби з шахрайством і підробкою безготівкових платіжних засобів.

Нагадаємо, що Верховна Рада 11 листопада підтримала за основу законопроєкт №16144, який передбачає зміни в роботі органів прокуратури. За документ проголосували 236 народних депутатів.