20:58  13 листопада
У Києві встановили ще одне мобільне укриття: де воно знаходиться
20:30  13 листопада
Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки
19:55  13 листопада
На Волині 19-річний водій на смерть збив 14-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 20:58

У Києві встановили ще одне мобільне укриття: де воно знаходиться

13 листопада 2026, 20:58
Читайте также на русском языке
Фото: КМДА
Читайте также
на русском языке

У Києві завершили монтаж мобільного укриття на зупинці "Проспект Володимира Івасюка" у напрямку житлового масиву "Троєщина". Споруда може вмістити понад 50 людей. Уже 14 листопада розпочнуть встановлення ще одного укриття

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у форматі відеобрифінгу, передає RegioNews.

За його словами, мобільні укриття для пасажирів наземного громадського транспорту встановлює КП "Київпастранс".

Нова захисна споруда виготовлена із залізобетонних конструкцій та пристосована для маломобільних груп населення. Її загальна місткість — понад 50 осіб.

"Загальна місткість — понад 50 осіб. Передбачені 49 місць для сидіння та 3 місця для людей з інвалідністю у кріслах колісних. В укритті 2 входи, 2 тамбури, освітлення, вентиляція, вогнегасники. Є пандуси", — розповів Віталій Кличко.

Наступне укриття почнуть монтувати на зупинці "Торговельно-розважальний комплекс" на проспекті Шухевича. Воно розташовуватиметься в напрямку станції метро "Почайна".

Загалом "Київпастранс" планує власним коштом встановити 14 первинних мобільних укриттів, зокрема на зупинках наземного громадського транспорту.

Раніше мобільне укриття, профінансоване бізнесом, встановили на зупинці "Парк Івана Багряного" на Берестейському проспекті.

Нагадаємо, що у столиці на п'ятий рік повномасштабної війни встановили перше в місті мобільне укриття. Воно знаходитиметься біля зупинки громадського транспорту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Троєщина укриття зупинка
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
На Київщині зенітники вперше збили російську "Герань-5" із ПЗРК RBS-70
13 листопада 2026, 22:08
Удар по Сумщині: під вогнем опинився житловий сектор - є поранені
13 листопада 2026, 21:50
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 50, серед них восьмеро дітей
13 листопада 2026, 21:43
На Харківщині чоловік втік з СІЗО та ховався на кладовищі
13 листопада 2026, 21:35
На Київщині росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів за тиждень
13 листопада 2026, 21:15
Путіну потрібна ця війна: він її не соромиться
13 листопада 2026, 20:45
Майже півмісячна норма опадів за пів доби: в Ужгороді підтопило вулиці
13 листопада 2026, 20:32
Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки
13 листопада 2026, 20:30
На Чернігівщині чоловік через ревнощі хотів помститись підпалом, але переплутав адреси
13 листопада 2026, 20:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »