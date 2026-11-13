У Києві встановили ще одне мобільне укриття: де воно знаходиться

Фото: КМДА

У Києві завершили монтаж мобільного укриття на зупинці "Проспект Володимира Івасюка" у напрямку житлового масиву "Троєщина". Споруда може вмістити понад 50 людей. Уже 14 листопада розпочнуть встановлення ще одного укриття

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у форматі відеобрифінгу, передає RegioNews .

За його словами, мобільні укриття для пасажирів наземного громадського транспорту встановлює КП "Київпастранс".

Нова захисна споруда виготовлена із залізобетонних конструкцій та пристосована для маломобільних груп населення. Її загальна місткість — понад 50 осіб.

"Загальна місткість — понад 50 осіб. Передбачені 49 місць для сидіння та 3 місця для людей з інвалідністю у кріслах колісних. В укритті 2 входи, 2 тамбури, освітлення, вентиляція, вогнегасники. Є пандуси", — розповів Віталій Кличко.

Наступне укриття почнуть монтувати на зупинці "Торговельно-розважальний комплекс" на проспекті Шухевича. Воно розташовуватиметься в напрямку станції метро "Почайна".

Загалом "Київпастранс" планує власним коштом встановити 14 первинних мобільних укриттів, зокрема на зупинках наземного громадського транспорту.

Раніше мобільне укриття, профінансоване бізнесом, встановили на зупинці "Парк Івана Багряного" на Берестейському проспекті.

Нагадаємо, що у столиці на п'ятий рік повномасштабної війни встановили перше в місті мобільне укриття. Воно знаходитиметься біля зупинки громадського транспорту.