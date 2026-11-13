Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 50, серед них восьмеро дітей

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Космічному району зросла до 50 людей. Серед поранених — восьмеро дітей. Ще двоє людей загинули, зокрема 17-річний хлопець

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає RegioNews .

"Кількість поранених зросла до 50 людей, з яких 8 — діти", — повідомив він.

За інформацією Патрульної поліції, російські війська від ранку атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, безпілотниками та реактивними системами залпового вогню.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Серед загиблих — чоловік та 17-річний хлопець.

Нагадаємо, що у Запоріжжі кількість поранених унаслідок російського обстрілу 13 листопада зросла до 30: серед них шестеро дітей.

Російські війська 13 листопада завдали чергового удару по Запоріжжю, атакувавши промисловий об'єкт у Космічному районі міста.