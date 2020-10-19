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19 жовтня 2020, 20:13 5

ЦВК достроково припинила повноваження Івано-Франківського обласного виборчкому

19 жовтня 2020, 20:13 5
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ЦВК також звернулася в поліцію із заявою про перевірку діяльності тервиборчкому
ЦВК також звернулася в поліцію із заявою про перевірку діяльності тервиборчкому
Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія України (ЦВК) на засіданні в понеділок, 19 жовтня, розглянула окремі питання діяльності Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії (ТВК).

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує RegioNews.

Комісією встановлено, що зазначена ТВК у встановлений законодавством термін не здійснила заходи щодо забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій - суб'єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради 25 жовтня 2020 року, що в свою чергу порушує їх права та права виборців. Разом з тим Комісія констатувала, що на момент розгляду цього питання зазначена територіальна виборча комісія не забезпечила здійснення зазначених заходів", - наголошується в тексті.

Таким чином, ЦВК встановила факт грубого порушення Івано-Франківської обласної ТВК Виборчого кодексу України достроково припинила повноваження усього її складу.

Крім того, ЦВК зобов'язала Івано-Франківську обласну ТВК після формування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів та буклетів.

Також ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин та відповідного реагування в разі виявлення підстав.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський міський виборчком .

Івано-Франківськ ТВК ЦВК порушення поліція
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