Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки
В Україні продовжують запроваджувати графіки відключень світла. Причина - наслідки російських атак.
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
У суботу, 14 листопада, у частині регіонів будуть діяти такі обмеження електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).
"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть енергетики.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.
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