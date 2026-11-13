Ціни на АЗС падають: що відбувається з цінниками на бензин

Фото з відкритих джерел

В Україні після тривалого подорожчання ціни на пальне починають падати. Особливо це стосується А-95 та дизпального

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 13 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 91,07 гривні за літр (-0,76 гривні);

бензин А-95 – 88,08 гривні за літр (-0,18 гривні);

бензин А-92 – 84,78 гривні за літр (+0,08 гривні);

дизпальне – 103,24 гривні за літр (-0,35 гривні);

автогаз – 61,79 гривні за літр (+0,10 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.