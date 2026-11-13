Ціни на АЗС падають: що відбувається з цінниками на бензин
В Україні після тривалого подорожчання ціни на пальне починають падати. Особливо це стосується А-95 та дизпального
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 13 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 91,07 гривні за літр (-0,76 гривні);
- бензин А-95 – 88,08 гривні за літр (-0,18 гривні);
- бензин А-92 – 84,78 гривні за літр (+0,08 гривні);
- дизпальне – 103,24 гривні за літр (-0,35 гривні);
- автогаз – 61,79 гривні за літр (+0,10 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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