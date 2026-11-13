На Київщині росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів за тиждень

Фото ілюстративне: ДТЕК

Упродовж останнього тижня російські війська пошкодили 10 енергетичних об’єктів ДТЕК на Київщині. Через атаки понад 203 тисячі родин залишалися без електропостачання. Енергетикам знадобилося чотири доби, щоб повернути їм світло

Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає RegioNews .

Щодня над відновленням електропостачання працюють понад 200 бригад. Водночас причиною перебоїв залишаються не лише пошкодження місцевої інфраструктури.

Росія також атакує високовольтні мережі НЕК "Укренерго", через які електроенергія надходить до Київської області. Через пошкодження цих мереж оператор змушений застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення.

Ще однією причиною аварій стає перевантаження електромереж після відновлення живлення. Коли електроенергія з'являється, споживачі одночасно вмикають бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку.

У результаті виникають додаткові аварії. За даними енергетиків, нині фіксують сотні таких випадків щодня.

Нагадаємо, що в Україні продовжують запроваджувати графіки відключень світла. Причина - наслідки російських атак.