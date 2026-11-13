На Волині 19-річний водій на смерть збив 14-річного хлопчика

Фото з відкритих джерел

На Волині судили 19-річного хлопця. Він на смерть збив неповнолітнього

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

19-річний хлопець був за кермом Audi A7, коли їхав проспектом Соборності в Луцьку. Він перевищив швидкість та продовжив рух під час червоного сигналу світлофора. В результаті він збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП підліток від отриманих травм загинув.

Суд призначив водію покарання: шість років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.