Кремль просуває нову тему гарантій безпеки, щоб затягнути переговори

Все, що ми спостерігаємо навколо нової теми, вкинутої Росією про безпекові гарантії для Росії і усієї Європи – не більше, ніж інформаційний шум

Все, що ми спостерігаємо навколо нової теми, вкинутої Росією про безпекові гарантії для Росії і усієї Європи – не більше, ніж інформаційний шум

Фото: з відкритих джерел

Памʼятаєте, як рік тому таким шумом були 28 пунктів, які кремлівці згодували через Дмітрієва американцям і ті повелися? Зараз – все те саме. Та само технологія, та само подача і ті самі підленькі сміхуйочки від Путіна – мовляв, давайте, давайте втягуємось усі в цей колапсуючий хаос. А там, дивись, і побачимо, хто вміє у мутній воді кращу рибу намутити. Жодної готовності до зупинки війни, жодного бажання Путіна йти на поступки. Американці своєю недалекоглядністю і грошима в очах (яких не буде) розпалюють апетити Кремля. Це все, що треба знати на сьогодні. Поки не горітиме Москва, нічого в голові у російської верхівки не зміниться. Вони відчувають переломний психологічний момент, що у Вашингтоні, що у певних європейських столицях. І тому вже жартують, анекдоти дозволяють собі травити. Вже навіть про печенігів забули. Але, бачить Господь, не все, що хочуть у Кремлі, здійснюється. Ще подивимось, як вони самі себе переграють.

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