09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
13 листопада 2026, 08:47

Кремль просуває нову тему гарантій безпеки, щоб затягнути переговори

13 листопада 2026, 08:47
Читайте также на русском языке
Все, що ми спостерігаємо навколо нової теми, вкинутої Росією про безпекові гарантії для Росії і усієї Європи – не більше, ніж інформаційний шум
Все, що ми спостерігаємо навколо нової теми, вкинутої Росією про безпекові гарантії для Росії і усієї Європи – не більше, ніж інформаційний шум
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Памʼятаєте, як рік тому таким шумом були 28 пунктів, які кремлівці згодували через Дмітрієва американцям і ті повелися?

Зараз – все те саме. Та само технологія, та само подача і ті самі підленькі сміхуйочки від Путіна – мовляв, давайте, давайте втягуємось усі в цей колапсуючий хаос. А там, дивись, і побачимо, хто вміє у мутній воді кращу рибу намутити.

Жодної готовності до зупинки війни, жодного бажання Путіна йти на поступки. Американці своєю недалекоглядністю і грошима в очах (яких не буде) розпалюють апетити Кремля. Це все, що треба знати на сьогодні.

Поки не горітиме Москва, нічого в голові у російської верхівки не зміниться. Вони відчувають переломний психологічний момент, що у Вашингтоні, що у певних європейських столицях. І тому вже жартують, анекдоти дозволяють собі травити. Вже навіть про печенігів забули.

Але, бачить Господь, не все, що хочуть у Кремлі, здійснюється. Ще подивимось, як вони самі себе переграють.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна РФ Кремль перемовини гарантії безпеки
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Вінниці нібито побили сина загиблого військового: що з'ясували в ОК "Південь"
13 листопада 2026, 12:05
Війна як стиль життя: Україна має бути готовою до будь-яких загроз
13 листопада 2026, 11:52
Смертельна ДТП на Волині: вантажівка врізалася в дерево та перекинулася
13 листопада 2026, 11:43
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
13 листопада 2026, 11:37
Смертельна ДТП із 4-річною дитиною на Львівщині: водія затримали
13 листопада 2026, 11:27
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі: загинув чоловік
13 листопада 2026, 11:13
Через атаки РФ без світла залишилася частина споживачів у 12 областях, – Міненерго
13 листопада 2026, 10:59
65 млн грн за генерала СБУ: за Дуку повністю внесли заставу
13 листопада 2026, 10:56
Дубінському, якого підозрюють у держзраді, ВР виплатила понад 3,4 млн грн
13 листопада 2026, 10:50
Масована атака на Рівненщину: пошкоджені будинки та підприємства, семеро постраждалих
13 листопада 2026, 10:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »