Кандидат в мери Одеси від ОПЗЖ хоче закупити російську вакцину від COVID-19

Він хоче вакцинувати нею жителів Одеси

Він хоче вакцинувати нею жителів Одеси

Фото: Facebook

Кандидат у мери Одеси від партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик заявив, що у випадку перемоги на місцевих виборах планує закупити російську вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання "Таймер", передає RegioNews.

Моїм першим рішенням після перемоги на виборах мера Одеси буде організація закупівлі для нашого міста російської вакцини проти COVID-19", — сказав він.

Скорик також заявив, що команда президента Володимира Зеленського відмовляється купувати вакцину "з ідеологічних міркувань".

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо її ефективність доведуть.