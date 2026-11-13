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Віктор Андрусів політик info@regionews.ua
13 листопада 2026, 10:29

Завершення війни в Ірані може наблизити мир в Україні: чому це важливо

13 листопада 2026, 10:29
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Переговори та Іран
Переговори та Іран
Ілюстративне фото: censor.net
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На жаль, якби хто не намагався видати результати переговорів успішними, Мединський все нівелював фразами про "ногу рузького солдата" і іншим імперським бредом. Цим він ще раз довів, що орки продовжують розглядати переговори виключно як нашу капітуляцію. Це не означає, що переговори не треба вести. Треба. Особливо якщо вдається домовитись про обмін полоненими чи гуманітарні місії. Але чого не варто робити, так це очікувати якогось наближення завершення війни.

А от що по справжньому може наблизити її кінець – це завершення війни з Іраном. Очікувалось, що після довиборів в Конгрес питання Ірану активізується або в бік збільшення бомбардувань, або в бік укладення угоди. На жаль для нас, питання активізувалось в найгірший сценарій – продовження і посилення блокади.

Блокада працює. Економічна ситуація в Ірані стає жахливою. Інфляція 76%, вартість продуктів і напоїв виросла більше чим вдвічі. Очікується, що в кінці року ВВП впаде на 7,7%, промисловість на мінус 17%, експорт на 19%. Населення за межею бідності буде складати 38%. Це дійсно катастрофа.

Але Трамп ніколи не зможе зрозуміти, що політика не має нічого спільного з бізнесом. Його світогляд будується тільки на фінансовій вигоді, це і призводить до всіх його провалів в зовнішній політиці. Фанатична країна не може зламатись від економічних негараздів в короткостроковому періоді. А довгостроковий може бути десятиліттями. Тому його нова стратегія "задушити Іран” стане ще одним провалом, від якого постраждають самі США, і багато інших країн. Це ж і відтягне завершення нашої війни. Насправді, я думаю, що оновлений Конгрес з січня буде активно підштовхувати його до завершення війни, і можливо в лютому – березні США та Іран вийдуть на якусь угоду.

Незважаючи на це, наші успіхи у вибиванні російських НПЗ теж прискорюють кінець війни. Раз ми не можемо вплинути на війну в Ірані і ціну на пальне, то принаймні на доходи орків від нафтопродуктів- ми можемо впливати активно. І добре, що ніяких блокувань цього більше не має.

Тримаймося.

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Україна війна РФ перемовини
 
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