"Слуга народу" Качура не впевнений у доцільності поїздки на Донбас напередодні виборів

Нардеп вважає, що не всі місцеві жителі і військовослужбовці правильно зрозуміють мети візиту нардепів

Нардеп вважає, що не всі місцеві жителі і військовослужбовці правильно зрозуміють мети візиту нардепів

Фото: zik.ua

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що не варто було влаштовувати поїздку на Донбас саме під час місцевих виборів, тому що відповідні дії можуть розцінюватись "неправильно" військовослужбовцями та місцевими жителями.

Про це Качура розповів редакції APnews, передає RegioNews.

Нардеп зазначив, що він неодноразово їздив на схід України і зараз теж планує приєднатися до заходу.

Я планую їхати на Донбас, у мене є квитки. Ми купували їх за власні гроші. Особисто я хочу поспілкуватися з місцевим населенням і з військовослужбовцями. Я і раніше був там неодноразово", - розповів Качура.

На питання, чи відомо, де фракцію розмістять на Донбасі, Качура відповів:

Нам ця інформація не повідомляється в зрозумілих цілях. Але ми будемо ділитися на групи і розміщуватися по всій лінії розмежування, по всім військовим частинам і бригадам. Ніхто поки не знає, де саме він буде.

Він також додав, що не впевнений на рахунок того, чи варто було влаштовувати масову поїздку "Слузі народу" якраз напередодні виборів:

Не знаю, чи доцільно це саме під час виборчої кампанії, як це буде сприйматися військовослужбовцями, але я вважаю це позитивним для свідомості депутатів, тому що багато з тих, хто ходять по київських вулицях і кафе, не розуміють, що там відбувається. Можливо, це вплине на прийняття тих рішень, які нам потрібні для світу в Україні. З цього приводу я б сказав, що, можливо, під час виборів ... треба було або пізніше або раніше це робити, але не під час виборів. Але, таке рішення прийняло керівництво фракції, тому я коритимусь цього рішення", - підкреслив нардеп зазначив, що хоче дізнатися реальну ситуацію так званої "тиші", а також поспілкуватися з військовослужбовцями, щоб зрозуміти, наскільки правдиво те, про що українцям говорять в офіційних заявах.

Також Олександр Качура розповів, що керівництво буде їхати на схід країни не в повному складі.

"Голова партії (Олександр Корнієнко) їхати не буде, тому що він зараз перебуває в лікарні з коронавірусом. Голова фракції ( Давид Арахамія), я думаю, що так, поїде", - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, "Слуга народу" Гетманцев не поїде на Донбас.