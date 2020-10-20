"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье

Чиновники и главврачи - именно на этих людей сделали ставку в ивано-франковской областной ячейке «Слуги народа»

Чиновники и главврачи - именно на этих людей сделали ставку в ивано-франковской областной ячейке «Слуги народа»

Фото: Facebook

RegioNews заканчивает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Прикарпатье.

Все первые номера в территориальных избирательных списках отдано функционерам от медицины и представителям властной вертикали. Следовательно именно они с большой вероятностью пройдут в Ивано-Франковский областной совет на остатках рейтинга "Слуги народа".

На фото: Надежда Левконович

Первый кандидат избирательного списка "Слуги народа" на выборах в облсовет Надежда Левконович является руководителем областного предвыборного штаба партии. Кроме того, она - известная предпринимательница и владелица агентства недвижимости. В прошлом Левконович работала помощницей нардепа от "Нашей Украины" Николая Яковины. А ее сын Юрий сейчас является кандидатом в депутаты Ивано-Франковского городского и районного советов.

На фото: Игорь Рудко

В территориальном округе №1 области первым "зеленым" кандидатом идет директор областной стоматологической поликлиники Игорь Рудко, который по совместительству работает в местном университете, а также занимается предпринимательством. В его собственности и собственности его семьи есть недвижимость как в Ивано-Франковске, так и в Киеве и пригороде столицы.

Список пропрезидентской партии в округе №2 возглавляет Назар Косаревич – начальник отдела по вопросам бюджета и областных программ исполнительного аппарата Ивано-Франковского облсовета. Косаревич называет себя экспертом по избирательному праву. В прошлые годы он работал помощником депутата Верховной Рады прошлых созывов Владимира Шкварилюка, который находился в рядах "Батькивщины" и "Народного фронта".

В ТИО №3 Ивано-Франковщины главой списка "Слуги народа" является Сергей Гаевский, который работает головой Тлумацкой РГА. 30-летний Гаевский начинал как профсоюзный лидер еще во время учебы в университете. А потом, пройдя через партии Тигипко "Сильная Украина" и "УКРОП" стал депутатом горсовета Ивано-Франковска, помощником нардепа-"укроповца" Виктора Шевченко и, наконец, председателем райгосадминистрации.

На фото: Мария Савка

Округ №4 на Прикарпатье партия президента отдали под опеку Марии Савки - первого заместителя председателя ОГА. Савка не впервые вошла в чиновничий статус, ведь она руководила сельскохозяйственным направлением в облгосадминистрации еще в середине 2000-х, а затем – и во время каденции предыдущего президента Петра Порошенко. В перерыве же между работой на госслужбе занимала руководящие должности на сельхозпредприятиях области.

Назарий Кизимишин, заместитель начальника Богородчанского управления подземного хранения газа, возглавил список "Слуги народа" в территориальном избирательном округе №5. Кандидат является аспирантом кафедры экономической кибернетики Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Кизимишин также, как и его коллега в ТИО №2 Назар Косаревич, прошел "горнило" работы на нардепа Шкварилюка.

Еще один заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА идет во главе "зеленых" кандидатов в округе №6. Василий Ивасик начинал при СССР в комсомоле. Потом был в КГБ и СБУ, а в 2000-х перешел в частный сектор. Но ненадолго – через пару лет вернулся в "силовики". Последние годы, до назначения в ОГА, работал в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

В ТИО №7 первый номер партийного списка руководство "Слуги народа" доверило Василисе Марусин, которая работает обычным врачом-терапевтом в Ворохтянской амбулатории общей практики семейной медицины. Хотя еще совсем недавно Василиса Павловна была главным врачом коммунального учреждения "Ворохтянское областной костно-туберкулезного санатория "Смеричка". Возглавляет Фонд поддержки предпринимательства города Яремче.

На фото: Александр Мензатюк

Директор ООО "Триумф" Александр Мензатюк возглавил список президентской партии в округе №8. В свое время Мензатюк уже был городским депутатом в Коломые от партии "УДАР" и председателем постоянной комиссии по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта, социальной защиты, здравоохранения, материнства и детства Коломыйского горсовета.

В 9-м территориальном избирательном округе Франковщины "слуг" будет представлять Остап Грищук – еще один главный врач, на этот раз областной клинической больницы, который кроме этого также является бизнесменом – предприятия, в которых он был или остается участником, занимаются поставкой лекарств в медицинские учреждения области. А жена главврача Наталья Грищук, как следует из расследования "Антикоррупционной платформы", является конечным бенефициарным собственником ООО "Симедгруп". Это частный клинический лечебно-диагностический центр, который работает на территории областной клинической больницы.

Последний 10-й округ Прикарпатья, прежде всего, будет завоевывать заместитель директора ООО "Галицкая марка" Назар Перкатюк. Он – бывший "регионал", был заместителем председателя фракции Партии регионов в Косовской райсовете во времена президентства Януковича. Но потом его видели в компании людей, которые занимались организацией в 2016 году антикоррупционного Форума Саакашвили в Ивано-Франковске. А сейчас Перкатюк находится в орбите руководителей партии "За майбутне".

Читайте также: "Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Одесской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине

"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине

"Зеленые кандидаты": кого "Слуга народа" отправляет в бой со старыми мэрами

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине