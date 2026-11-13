На Київщині зенітники вперше збили російську "Герань-5" із ПЗРК RBS-70

Фото: Руслан Канюка

Бійці 1027-го зенітного ракетно-артилерійського полку вперше в Київській області збили російський реактивний безпілотник типу "Герань-5". Для його знищення українські військові застосували шведський переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews .

"Зенітники 1027 полку першими в Київській області збили "Герань-5” зі шведського ПЗРК RBS-70", — зазначили у Генштабі.

Там подякували українським військовим за влучність і витримку, а Швеції та іншим міжнародним партнерам — за озброєння, яке допомагає захищати українське небо.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.