На Київщині чоловік напав на друга з ножем

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Інцидент стався на Обухівщині. Там чоловіка затримали за напад на людину

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У місті Українка сталась сварка між двома чоловіками: 39 та 28 років. Під час конфлікту старший схопив кухонний ніж та вдарив молодшого в ділянку грудної клітки та лівої лапатки. Потерпілого госпіталізували.

"Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Встановлено, що чоловік раніше був неодноразово судимий за майнові злочини", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.