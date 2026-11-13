На Київщині чоловік напав на друга з ножем
Інцидент стався на Обухівщині. Там чоловіка затримали за напад на людину
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У місті Українка сталась сварка між двома чоловіками: 39 та 28 років. Під час конфлікту старший схопив кухонний ніж та вдарив молодшого в ділянку грудної клітки та лівої лапатки. Потерпілого госпіталізували.
"Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Встановлено, що чоловік раніше був неодноразово судимий за майнові злочини", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.
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