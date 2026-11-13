На Рівненщині 15-річний хлопець потрапив у ДТП на мотоциклі

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 12 листопада, близько 19:10 на автодорозі між селами Більська Воля та Собіщиці. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

15-річний хлопець був за кермом мотоцикла Mustang. Він не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та впав з двоколісного. При цьому підліток не вдягнув шолом.

"Неповнолітнього, який був без мотошолома, з важкою черепно-мозковою травмою, переломом кісток черепа та внутрішньочерепними крововиливами медики госпіталізували до реанімації. За його життя борються лікарі", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.