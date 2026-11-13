Удар по Сумщині: під вогнем опинився житловий сектор - є поранені
Від самого ранку росіяни атакували Шосткинську громаду. Серед місцевих є поранені
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Росіяни вдарили по житловому секторі, нежитлових приміщеннях, цивільному транспорту та об'єктах інфраструктури. Рятувальникам довелось працювати одразу на кількох локаціях.
Попередньо, троє людей дістали поранення.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. У місті зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок.
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