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Віталій Шабунін Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції info@regionews.ua
10 листопада 2026, 09:15

Справа "Карфаген": Україні потрібна реформа силових органів

10 листопада 2026, 09:15
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Український "Карфаген" до болю нагадує становлення мексиканських наркокартелів. І нижче я розкажу, яким пеклом це закінчилося для звичайних людей
Український "Карфаген" до болю нагадує становлення мексиканських наркокартелів. І нижче я розкажу, яким пеклом це закінчилося для звичайних людей
Фото: скриншот
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Мексиканські картелі виросли не на наркотиках, а на купленому захисті силовиків. Платиш – працюєш.

У "Карфагені" вже є прайс: 7 тисяч доларів на місяць з кожного колцентру. За це – місяць без обшуків.

Отримували топи з СБУ, Нацполу й Офісу генпрокурора. Лише на гаманець, який на плівках обговорювали як "для СБУ", за пів року зайшло 3,75 млн доларів у крипті.

Друга паралель. У Мексиці головним борцем з картелями президент зробив міністра безпеки Гарсію Луну. Той шість років отримував мільйони від картелю "Сіналоа", який мав знищити. Тепер він сидить у США: 38 років.

У нас в липні Зеленський наказав посилити боротьбу з колцентрами. Генерал СБУ і керівник з Нацполу – виконали: попередили організатора, що час "партизанити". Наказ президента всередині такої системи – не зачистка, а інструкція злочинцям, як перечекати.

Третя паралель – найстрашніша. У 2014 році в мексиканській Ігуалі поліція затримала 43 студентів і передала їх картелю. Знайшли рештки лише трьох.

У "Карфагені" жертву для нападу відстежували через камери "Безпечного міста" з акаунту співробітника СБУ, а після нападу поліцейський забезпечив нападникам евакуацію.

Різниця лише в масштабі. Поки що.

Бо далі картель приходить до звичайних людей. У Мексиці 20 тисяч пекарень платять "за дах"; хто відмовляється – спалюють або розстрілюють. Продавців на ринку в Толуці вбивали за несплату. 130 тисяч людей зникли безвісти з 2006 року – це офіційна цифра уряду.

У наших плівках фігуранти вже обговорюють кислоту й молотки для Бігуса й ветерана. Людям ламали ноги молотками, катували в підвалах, серед білого дня в столиці відбивали нирки і хребет залізною трубою.

І це лише задокументовані НАБУ/САП епізоди! Переконаний, що насправді ці тварини з "Карфагену" – топи СБУ, ОГП, Нацполу і їхні кримінальні партнери – зробили значно більше.

Тепер про те, чому "дочекаємося виборів" не спрацює. У 2000 році мексиканці змінили не просто президента – прибрали від влади партію, яка правила 70 років.

Картелі не зникли. Вони домовилися з новою владою, а де не вийшло – створили власні армії. Так Мексика стала країною наркокартелів.

Наркокартель у погонах переживе будь-яке прізвище на дверях кабінету на Банковій.

Зупиняє його лише одне – докорінна перебудова інституцій. І перший, найважливіший крок такої реформи – відкриті конкурси на керівників силових органів.

Україна не Мексика. Але поки Зеленський відповідає на "Карфаген" деклараціями для СБУшників замість перебудови інституції, ми рухаємося саме туди.

Дуже швидко рухаємося.

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Україна Карфаген СБУ кол-центр НАБУ
 
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