Ракетний удар по Харкову: горіли 38 гаражів і 15 авто, постраждала людина

Фото: ДСНС Харківщини

Уночі російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Унаслідок атаки постраждала людина, виникла масштабна пожежа на території гаражного кооперативу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок одного з влучань загорілися гаражні бокси та автомобілі. Площа пожежі сягнула 900 квадратних метрів. Вогонь охопив 38 гаражів і 15 автомобілів.

Також вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.

На місці удару працювали рятувальники ДСНС, психологи та сапери.

Як відомо, раніше повідомлялося, що під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони міста.

Нагадаємо, 10 листопада у Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення.