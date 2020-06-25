Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону

Уряд поступово розблоковує транспортне сполучення всередині країни, що, безперечно, не лише пожвавить процес відновлення туристичної галузі, а й принесе перші стабільні після карантину прибутки власникам автовокзалів та станцій

Уряд поступово розблоковує транспортне сполучення всередині країни, що, безперечно, не лише пожвавить процес відновлення туристичної галузі, а й принесе перші стабільні після карантину прибутки власникам автовокзалів та станцій

Ми ж продовжуємо розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – Тернопільська область, яка може похвалитись найбільшим відсотком доріг з твердим покриттям серед регіонів України. На її території нараховується 24 автостанції. Це далеко не найкращий показник територіального охоплення, однак, враховуючи те, що область є третьою серед найменших за площею регіонів, подібна кількість є цілком задовільною.

Автовокзали є в усіх чотирьох містах обласного значення – Тернополі, Кременеці, Бережанах і Чорткові і в 17 районих центрах Тернопільщини. Регіон є по-своєму унікальним, адже лише тут одне підприємство володіє 100% автовокзалами в області.

Всі 24 автостанції, що за даними Укртрансбезпеки мають клас від 3-го до найнижчого 5-го, належать одній фірмі – ТОВ "Тернопільавтотранс 16100", яку з 2012 року очолює заслужений працівник транспорту України, генеральний директор товариства Лілія Бутрин. Враховуючи наявну монополію не дивно, що 2018-ий рік підприємство завершило з чистим прибутком у розмірі близько 1,2 млн. грн.

Найбільші частки в статутний капітал товариства внесли вже згадана Лілія Бутрин та місцевий підприємець Михайло Лукенів – кожен по 323,86 тис. грн. Вони ж є власниками і дочірнього підприємства "Станція технічного обслуговування" ТОВ "Тернопільавтотранс 16100". Ще 67,9 тис. грн свого часу внесла третя співзасновниця підприємства Марія Корчинська.

Щодо пані Бутрин, то її інтереси не обмежуються автовокзальним бізнесом. Вона є ще й співвласницею тернопільського ТОВ "Тімерлі", яке спеціалізується на виготовленні металоконструкцій, пластикових виробів та електричного устаткування. Серед бізнес-партнерів підприємиці значиться Богдан Кучер, який свого часу балотувався до Тернопільської міськради від "Народного блоку Литвина".

Другий співвласник ТОВ "Тернопільавтотранс 16100" Михайло Лукенів є більш публічною особою. З 2010 по 2015 роки бізнесмен був депутатом Великоберезовицької селищної ради, до якої потрапив як самовисуванець. В той же час чоловік очолював територіальне управління Головавтотрансінспекції в Тернопільській області. Крім того, Лукеніву належить 21% акцій ПрАТ "Тернопільське автотранспортне підприємство 16127", яке надає послуги автобусних перевезень на території області та співпрацює з бюджетними замовниками, отримуючи контракти на розвозку працівників до роботи. Наряду з Лукенівим співзасновником цього підприємства є Олександр Шильман - один з учасників ГО "Бізнес, закон і порядок", що входить до групи родинного бізнесу власника ТОВ "Микулинецький бровар", депутата Микулинецької селищної ради Тернопільської області Степана Трояна.

Попри досить непомітний зв’язок власників ТОВ "Тернопільавтотранс 16100" з політикумом Тернопільської області, тим не менш підприємство активно співпрацює з чималою кількістю бізнес структур, що належать депутататам і посадовцям різних рівнів, яким регулярно виплачуються зарплати та матеріальні допомоги.

Зокрема, за 2019 рік ТОВ "Тернопільавтотранс 16100" виплатило майже 184 тис. грн доходу депутату Великоходачківської сільськох ради Віктору Гинді, 89 тис. грн зарплатні Віталію Скороплясу, чоловікові старшого державного інспектора Укртрансбезпеки у Тернопільській області Тетяни Скоропляс, 42 тисячі гривень депутату Заліщицької районної ради Івану Бесащуку та майже 117 тисяч Тетяні Марущак, матері провідного спеціаліста відділу обов'язкового технічного контролю та перевезення небезпечних вантажів Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області Степана Марущака.

Має фірма фінансові зв’язки й зі ще декількома цікавими особистостями: Олександром Москвяком, сином головної спеціалістки відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Укртрансбезпеки у Тернопільській області Світлани Москвяк, Ольгою Олійник, дружиною депутата Колодненської сільської ради Миколи Олійника, Оксаною Кузьмою, дружиною директора комунального підприємства "Тернопільводоканал" Володимира Кузьми. Прикметно, що саме "Тернопільске АТП 16127", співвласником якого є один із засновників "Тернопільавтотранс 16100" Михайло Лукенів, отримало від "Тернопільводоканал" замовлення на перевезення власних працівників на суму 176,79 тис. грн.

Зв’язки з владними структурами різних рівнів, відсутність конкуренції та напрацьовані відносини з перевізниками області зробили з ТОВ "Тернопільавтотранс 16100" монополіста на ринку автовокзальних послуг. Причому, монополіста, який не втрачає власних позиції вже досить тривалий час.

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