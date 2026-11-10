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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
10 листопада 2026, 12:43

Без політичних змін Україна ризикує перетворитися на Росію

10 листопада 2026, 12:43
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Здавалося, що далі вже немає куди – ще у 2014 році, після анексії Криму і початку війни на Донбасі, але поступово ми ідемо все далі і далі – широкомасштабне вторгнення, кровава мʼясорубка, повітряний терор – ми як та жаба в окропі, яка через повільне нагрівання води вже не помічає ступень тотального божевілля світу
Здавалося, що далі вже немає куди – ще у 2014 році, після анексії Криму і початку війни на Донбасі, але поступово ми ідемо все далі і далі – широкомасштабне вторгнення, кровава мʼясорубка, повітряний терор – ми як та жаба в окропі, яка через повільне нагрівання води вже не помічає ступень тотального божевілля світу
Фото: pixabay
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З іншого боку, з тилу жадібний внутрішній ворог застосовує "тактику салямі", відшматовуючи від нашого життя залишкі нормальності за допомогою небаченої корупції, мародерства і відвертого бандитизму наркокартелів, які зрослися з владою, самі стали владою.

В такому становищі ми просто не виживемо, поступово зваримося, як та жаба. Це божевілля неможливо виправити ніякими законами, "ремонтами", тиском західних партнерів, і навіть напрочуд ефективною роботою НАБУ і САП. Коли на одного детектива антикорів припадає сотні, якщо не тисячі корумпованих правоохоронців і політиків – очищення системи затягнеться на роки, яких в нас просто немає.

Потрібні політичні зміни. Потрібно, нарешті, перестати ховати голову в пісок, ховатися від відповідальності, нібито ми цього під час війни зробити не можемо. Можемо. Потрібні вибори, поки вони ще можливі. Інакше країна перетвориться на росію, Білорусь, а можливо навіть на Сомалі.

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Україна війна корупція
 
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