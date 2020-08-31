Верховний Суд визнав протиправним перейменування вулиці в Херсоні на честь Катерини Гандзюк

Вулиці повернули колишню назву – Лютеранська

Вулиці повернули колишню назву – Лютеранська

Фото: Facebook

Верховний Суд України не задовольнив касаційної скарги Херсонської міської ради, яка перейменувала вулицю в Херсоні на честь убитої активістки Катерини Гандзюк.

Таке рішення ухвалив Верховний Суд України, його опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень України, повідомляє RegioNews.

Визнати протиправним та скасувати п. 2 і п. 3.1 в частині слів "і розділ "Вулиці" назвою "вулиця Катерини Гандзюк" рішення Херсонської міської ради №1840 від 22 лютого 2019 року "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування та перейменування вулиці Лютеранської у вулицю Катерини Гандзюк", – зазначено в рішенні суду.



Таким чином, суд визнав протиправними дії міського голови Володимира Миколаєнка під час проведення голосування щодо питання перейменування вулиці.



Адвокат голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко написав у Facebook, що вулицю Гандзюк на Лютеранську переіменують до місцевих виборів.

Жителі вулиці Лютеранської звернулися до суду з вимогою зберегти назву їхньої вулиці, яку, раптово і всупереч усім встановленим процедурам, перейменували на вулицю Катерини Гандзюк. Жителі вулиці стверджували, що їхньої думки не було враховано, обґрунтувань про те, який саме героїчний вчинок зробила Гандзюк, немає. Лютеранська – історична назва, яку було відновлено під час декомунізації, а тому повторне перейменування неможливе", – написав він.

Update: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91209406 Верховный Суд принял решение по делу об "улице Катерины Гандзюк".... Опубліковано Dmytro Ilchenko Неділя, 30 серпня 2020 р.



Ця вулиця все рівно буде переіменована на вулицю імені Катерини Гандзюк. Питання суто часу", – написав у Facebook адвокат Масі Найєм.

В Херсоні більше немає вулиці імені Катерини Гандзюк. Таке рішення сьогодні прийняв Верховний суд. Ця вулиця все рівно буде переіменована на вулицю імені Катерини Гандзюк. Питання суто часу. Опубліковано Masi Nayyem Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Нагадаємо, Дніпровський суд Києва розпочав розгляд справи Гандзюк: прокурор просить для Мангера 12 років тюрми.