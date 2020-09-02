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02 вересня 2020, 18:17 1

На Херсонщині викрили системну корупцію під час вантажних автоперевезень

02 вересня 2020, 18:17 1
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За місяць зловмисники незаконно збагачувалися щонайменше на 100 тисяч гривень
За місяць зловмисники незаконно збагачувалися щонайменше на 100 тисяч гривень
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Співробітники Служби безпеки України блокували системну корупцію в Чорноморському міжрегіональному управлінні Укртрансбезпеки.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, оборудка функціонувала за участі колишніх та діючих співробітників управління, а також посередників.

Оперативники встановили, що посадовець відділу надання адмінпослуг разом із колишнім колегою та місцевим комерсантом систематично вимагали кошти від власників автотранспортних підприємств. Бізнесмен займався пошуком клієнтів, а експосадовець через колишні зв`язки забезпечував безперешкодне переміщення транспорту автошляхами регіону та відповідав за фінансову частину оборудки.

Вартість "абонементу" на порушення вагових норм становила одну тисячу гривень з кожної вантажівки, а за місяць зловмисники незаконно збагачувалися щонайменше на 100 тисяч гривень. Гроші ділки отримували на банківські картки та готівкою.

Викрили зловмисників під час отримання неправомірної вигоди від чергового перевізника. Раніше правоохоронці задокументували 5 фактів отримання ними хабарів. Перевірка їхніх банківських рахунків показала, що за час існування оборудки фігурантам справи надійшло майже 3 млн грн незаконних коштів.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення діючому посадовцю управління про підозру та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Перевіряється причетність співробітників Управління патрульної поліції в Херсонській області до незаконної діяльності.

Нагадаємо, сьогодні Нацполіція перекрила канал нелегальної міграції іноземців з України до ЄС.

СБУ транспорт безпека кримінальна справа Херсон корупція
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