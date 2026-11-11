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11 листопада 2026, 09:12

Окупанти відновили в Олешках позиції, які ЗСУ знищували рік, – Прокудін

11 листопада 2026, 09:12
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Фото: з відкритих джерел
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Російські окупаційні війська використали режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, щоб відновити раніше втрачені позиції та посилити своє угруповання

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у подкасті "Кляті питання" "Української правди", передає RegioNews.

За його словами, те, що росіяни відновили під час так званої гуманітарної паузи, українські захисники знищували майже рік.

"Те, що вони відновили за режим тиші, ми ліквідовували приблизно рік. Вони відновили майже все. Цей час вони використали дуже ефективно: провели ротацію особового складу, відновили повністю знищені позиції, забезпечили себе продуктами, генераторами, пальним", – розповів Прокудін.

Він також повідомив, що окупанти завезли до міста додаткове озброєння, зокрема безпілотники, артилерію, боєприпаси та реактивні системи залпового вогню "Град". Крім того, російські військові шукали в Олешках підвальні приміщення, які могли б використовувати для облаштування схованок операторів дронів.

Прокудін попередив, що після завершення режиму тиші інтенсивність російських атак може зрости. За його словами, нині окупанти здійснюють близько 700-800 дронових атак на добу, тероризуючи мирне населення Херсона та прибережних громад.

Також Прокудін розповів, що ще до перемир'я російські війська намагалися форсувати Дніпро на човнах і гідроциклах, щоб символічно підняти свій прапор. За його словами, Сили оборони зірвали ці спроби: більшість російських штурмовиків було ліквідовано, решту взяли в полон.

Окремо очільник ОВА повідомив про гуманітарну ситуацію в Олешках. Доставлену під час гуманітарної місії допомогу окупанти заблокували на своїх складах і не передали місцевим жителям.

За оцінкою Прокудіна, в окупованому місті в умовах гуманітарної катастрофи продовжують виживати близько 1300 цивільних.

Нагадаємо, 31 жовтня завершилася гуманітарна операція з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Україна не розголошувала офіційні цифри щодо кількості громадян, які повернулися на підконтрольну територію, та тих, хто виїхав на територію, контрольовану Росією, у межах домовленостей із російською стороною. Відомо лише, що серед врятованих – 94-річна людина та дитина віком трохи більше року.

Читайте також: Олешки – то був аж ніяк не акт гуманізму росіян

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війна окупанти ЗСУ Херсонська область російська армія позиції військових Олешки
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