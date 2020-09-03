09:44  03 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
10:02  03 вересня
У Києві біля офісу "Свободи" відбулися сутички з правоохоронцями, є постраждалі
08:14  03 вересня
Ситуація в ООС: зафіксовано один ворожий постріл з гранатомета
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2020, 10:51 2

У Запорізькій області розстріляли мікроавтобус: на місці події багато крові

03 вересня 2020, 10:51 2
Читайте также на русском языке
Це сталося на трасі у бік Херсона
Це сталося на трасі у бік Херсона
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Пізно увечері 2 вересня приблизно за 20 км від Мелітополя Запорізької області розстріляли мікроавтобус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на паблік "Мелітопольграм" в Telegram.

На записі очевидець розповідає, що мікроавтобус, який потрапив під обстріл, - з донецькими номерами.

За його словами, на місці події видно багато крові. Як повідомляє місцевий сайт 061, мікроавтобус "Форд" розстріляли з вогнепальної зброї. НП сталася 2 вересня близько 23:00.

У відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області журналістам повідомили, що внаслідок події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, житель Маріуполя, його госпіталізували. Що стосується нападників, то про них нічого не повідомляється.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Киви. У нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

автобус стрілянина Запоріжжя зброя поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »