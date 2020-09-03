У Запорізькій області розстріляли мікроавтобус: на місці події багато крові

Це сталося на трасі у бік Херсона

Це сталося на трасі у бік Херсона

Рixabay

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на паблік "Мелітопольграм" в Telegram.

На записі очевидець розповідає, що мікроавтобус, який потрапив під обстріл, - з донецькими номерами.

За його словами, на місці події видно багато крові. Як повідомляє місцевий сайт 061, мікроавтобус "Форд" розстріляли з вогнепальної зброї. НП сталася 2 вересня близько 23:00.

У відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області журналістам повідомили, що внаслідок події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, житель Маріуполя, його госпіталізували. Що стосується нападників, то про них нічого не повідомляється.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Киви. У нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.