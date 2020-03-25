Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини

На початку минулого тижня, виконуючи доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, Кабінет Міністрів обмежив пасажирські перевезення на території України. Рішення було вимушеним та продиктоване в першу чергу необхідністю запобігти поширенню коронавірусної інфекції COVID-19

На початку минулого тижня, виконуючи доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, Кабінет Міністрів обмежив пасажирські перевезення на території України. Рішення було вимушеним та продиктоване в першу чергу необхідністю запобігти поширенню коронавірусної інфекції COVID-19

Відповідною постановою уряд заборонив здійснення міжміських та міжобласних перевезень, що досить сильно вдарило по кишені не лише фірм-перевізників, а й власників автостанцій, які втратили постійний дохід у вигляді станційного збору.

Останній стягується з пасажирів, що купують на території автовокзалів проїзні квитки. Власне відсоток від вартості цих квитків і забирає собі власник автовокзалу. Забігаючи наперед скажемо, на території Кіровоградщини це значення коливається від 12 до 18 відсотків від вартості квитка.

Які ж обов'язкові послуги повинні надаватись автостанціями пасажирам? Перелік доволі короткий, однак змістовний. Це власне продаж квитків, користування приміщеннями з облаштованими місцями для сидіння, інформування щодо розкладу руху автобусів та вартості поїздки, а також можливість користування громадськими вбиральнями. Останній пункт власниками автовокзалів почасти ігнорується, тож за відповідну послугу доводиться доплачувати.

Прописані й обов’язки перед перевізниками. До них належать продаж квитків, організація прибуття та відправлення автобуса з облаштованих платформ та інформування водіїв щодо умов дорожнього руху на маршруті.

Загалом на території Кіровоградської області станом на 20 березня свою діяльність здійснювало 18 автостанцій, що належать трьом власникам. Таку інформацію, у відповідь на наш запит, надав заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Максим Калінін.

Новоархангельський автовокзал контролює місцевий ФОП Баммаєв Расул Гаджійович, якому також належить ТОВ "Новоархангельське АТП- 13544". Підприємець успішно поєднує роботу надавача станційних послуг із перевезенням пасажирів. Зокрема, саме цього ФОПа за результатами проведеного конкурсу Мінінфраструктури рекомендувало як потенційного перевізника на маршруті Новоархангельск – Київ. У цього ж підприємця працює чоловік головного спеціаліста фінансового управління Новоархангельської РДА Галини Кукурудзи.

Власником Помічнянської автостанції є ФОП Фіськов Павло Юхимович. Успішний бізнесмен, що встиг за час роботи ProZorro підписати 29 контрактів на суму 704,87 тисяч гривень. Крім того, приватник організовує внутрішньообласні перевезення пасажирів за десятком напрямків.

Обидва підприємці встановили на підконтрольних автовокзалах станційний збір у розмірі 15% від вартості проїзного квитка.

Однак найбільша частка на ринку автобусних перевезень належить ТОВ "К-Автотранс", яке управляє 16 автовокзалами Кіровоградської області, у тому числі в самому Кропивницькому та містах обласного значення: Олександрії, Знам’янці і Світловодську. На своїх автостанціях підприємство встановило досить різний станційний збір – від 12% вартості квитка у Побузькому та Устинівці до 18% в Олександрії та Кропивницькому.

ТОВ "К-Автотранс" зареєстрована за адресою: м. Кропивницький, Олександрійське шосе, 1, та належить Ользі Литовці, яка також очолює це підприємство. Контактний стаціонарний номер телефону фірми (0522) 37-41-27, вказаний також в реєстраційних даних ще двох юридичних осіб: ПрАТ "К-Автотранс" та ТОВ "Анкор трейдінг". Усі компанії мають ту саму адресу "прописки" – Олександрійське шосе, 1. Цікаво, що зателефонувавши за вищевказаним номером, ви потрапите на автовідповідач який повідомить, що "вхідний зв’язок заборонений".

Щодо приміщення, то тут таки зареєстровані ПП "Спорт-Інвест", співвласником якого є секретар міськради Кропивницького Андрій Табалов, а керівником Наталія Цис, і ПП "Домініон-Зембуд" кінцевими бенефіціарами якого до жовтня 2019 року залишались батьки секретаря міськради Табалова – підприємці Людмила та Олександр Табалови. Окрім того, ця адреса вказана як місце знаходження ще трьох фірм.

Сама споруда на Олександрійському шосе, 1 належить ПрАТ "К-Автотранс", акції якого між собою ділять чотири фірми. Вже названі ПП "Домініон-Зембуд", а також ТОВ "Добре молоко", власницею якого є керівниця однієї з "табалівських фірм" Наталія Цис, ПП "Інгул-трейд" і ТОВ "Трейдкомконсалт".

Усі ці підприємства, попри те, що "прописані" за різними адресами, вказали при реєстрації спільний номер телефону – (0522) 33-14-56. Його ж при подачі документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначили ще два десятка фірм.