Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – третя за площею область України – Чернігівська

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в регіонах. На черзі – третя за площею область України – Чернігівська

Попри вельми значну кількість туристично цікавих місць, область має надзвичайно мало діючих автовокзалів. Із 33-трьох інфраструктурних об’єктів, що занесені до зведеного переліку Укртрансбезпеки функціонують лише 17. Відверто мізерна кількість для регіону площею майже 32 тисячі квадратних кілометрів на яких розташовано понад 1,5 тисячі населених пунктів.

Останні п’ять років практично половина від наявних в регіоні автостанцій поступово закривалась. І хоча час від часу окремі громади піднімають питання відновлення роботи цих об’єктів, до реалізації вимог населення справа не доходить.

Домінуюче становище на ринку автовокзальних послух області впевнено утримує ПАТ "Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499", акціонерами якого є 239 осіб. Три чверті від усіх акцій зосереджені в руках п’ятьох місцевих підприємців. За інформацією з офіційного сайту фірми послуги для водіїв та пасажирів надаються на 15-ти автовокзалах регіону, три з яких розташовані в обласному центрі та мають 1, 2 та 3 клас відповідно до кількості та якості надаваних послуг. Це дозволяє "ЧОПАС 17499" не лише бути найбільшим гравцем галузі в Чернігівській області, а й досить пристойно заробляти. Зокрема за 2019 рік фірма відзвітувала про чистий дохід у розмірі 204 тисяч гривень.

Очолює підприємство її найбільший акціонер, чернівчанин Павло Шуман, екс-керівник Чернігівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту "Облавтотранс" та Асоціації підприємств автомобільного транспорту "Чернігівтрансавто".

Ще один власник великого пакету акцій, а заодно перший заступник директора підприємства Василь Солохненко свого часу балотувався до Чернігівської міської ради від Партії промисловців та підприємців України, однак голосів для перемоги забракло. Проте певний вплив на владу підприємець все ж має – входить до громадської ради при облдержадміністрації як представник громадської спілки "Регіональний альянс ділової активності роботодавців". А от очолює альянс депутат місцевої ради від партії "Наш Край" Володимир Козир, який крім того є генеральним директором однієї з потужних фірм-перевізників області - ПАТ "Чернігівавтосервіс". Син Василя Солохненка Сергій також має свою, нехай і незначну частку в бізнесі батька, менше відсотка від загального числа акцій "Чернігівського обласного підприємства автобусних станцій 17499". При цьому чоловік працює в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Трохи акцій є і у доньки – Галини Солохненко, яка працює заступницею начальника відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної ради у місті Чернігові .

До списку найбільших акціонерів товариства також входить головний бухгалтер товариства Ніна Шевченко і підприємиці Ольга Лупар та Ганна Ольховик.

А от серед осіб, родини яких отримують дохід від "ЧОПАС 17499", варто відзначити Юрія Польовика, інспектора відділу забезпечення відеоспостереження та технічного обслуговування засобів контролю УОАЗОР ГУНП в Чернігівській області, чия мати працює на згаданому підприємстві, а також Ірину Боброву, суддю Чернігівського апеляційного суду, та її чоловіка, якому належить чверть відсотка акцій товариства.

Слід зазначити, що ПАТ "Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499" разом з подібними підприємства Сумської, Львівської, Кіровоградської, Харківської та інших областей входить до Міжрегіональної асоціації "Укрпастрассервіс". Очолює організацію киянин Віталій Кашуба. Повний тезка останнього є співвласником двох фірм-перевізників: ТОВ "Хайгер бас Україна" і ТОВ "Київ-експрес люкс". А в 2015 році Кашуба балотувався до Бородянської районної ради від партії "Нові обличчя" ексмера Ірпіня Володимира Карплюка.

Ще один автовокзал, у місті Борзна, належить місцевому ТОВ "Автотранспортне підприємство 17448". Власниками, якого є підприємці Віктор Кадинський та його сина Олександр. І якщо старший Кадинський зосереджений в основному на розбудові власного бізнесу та працює окрім того як ФОП перевізник, то молодший не обмежує себе лише підприємництвом. Так Олександра можна знайти в списках осіб, що балотувались до Борзнянської міської ради від політичної партії "Наш край", а також серед засновників громадської організації "Молодьожка". До тієї ж ради, однак від "Аграрної партії", балотувався і колега молодшого Кадинського по громадській діяльності Олександр Грицай.

Останнім гравцем на ринку автовокзальних послуг Чернігівщини є ПАТ "Чернігівавтосервіс" якому належить автостанція в обласному центрі. Керівником товариства вже 11 років є вже згаданий нами раніше депутат Чернігівської міської ради Володимир Козир, який за підсумками 2018 року вивів фірму на показник 2,5 мільйонів гривень чистого прибутку. Серед власників успішного бізнесу значаться Володимир Вакуленко, Голова Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України та вся його рідня. Зокрема дружина Олена і сини Олександр, який очолює Чернігівську обласну організацію роботодавців "Співдружність", та Сергій, що є співвласником півдесятка транспортних підприємств, а також депутатом Чернігівської міської ради. Власником майже 13% акцій ПАТ "Чернігівавтосервіс" є й мати Володимира Козира – Тамара Козир. За інформацією видання "Наші гроші" сімейства Вакуленко-Козир об’єднує не лише спільний бізнес - дружина Володимира Вакуленка є рідною сестрою Володимира Козира. Останнім співвласником фірми вказаний місцевий підприємець Дмитро Кужіль, що свого часу безуспішно балотувався до Верховної Ради України від "Радикальної партії Олега Ляшка". Окрім автовокзального бізнесу ПАТ "Чернігівавтосервіс" є одним з найбільших пасажироперевізників Чернігова.

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