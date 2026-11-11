Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 листопада РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БпЛА типу Shahed (91 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 14 Бандеролей та 130 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська атакували Костопільську громаду Рівненської області. Пошкоджено приватні житлові будинки.