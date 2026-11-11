Фото: поліція

Протягом минулої доби російські війська атакували 20 населених пунктів Сумської області. Для атак ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, міномети та артилерію. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок удару дрона травмувалася 14-річна дівчина.

У Шосткинській громаді через атаки безпілотників постраждали двоє чоловіків віком 34 та 67 років.

У Зноб-Новгородській громаді російський дрон влучив у житловий будинок. Травми дістав 38-річний чоловік.

У Дубов'язівській громаді внаслідок атаки безпілотника поранена 24-річна жінка.

Крім того, в області зафіксовані пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 10 листопада у Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення.